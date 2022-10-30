Илон Маск начал увольнять сотрудников Twitter – NYT

Новый владелец Twitter Илон Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше других.

Об этом пишет NYT.

Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Масштаб сокращений пока определить не удалось.

Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны были получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты, как правило, составляют значительную часть заработной платы работников. Уволив работников до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов.

В Twitter работает около 7500 сотрудников.

В апреле стало известно, что Илон Маск планирует выкупить Twitter. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки.

В октябре миллиардер заявил, что готов завершить сделку.

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