Маск собирается создать в Twitter совет, отвечающий за цензуру

Новый владелец Twitter отмечает, что после покупки соцсети пока не вносили никаких изменений в политику модерации контента.

Основатель компании SpaceX и миллиардер Илон Маск, который на днях купил соцсеть Twitter, анонсировал создание специального совета по "модерации контента с очень разными точками зрения".

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

"Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта не будет принято до того, как этот совет соберется ", — написал владелец соцсети.

Позже Маск добавил, что после его покупки в политику модерации контента Twitter еще не было внесено никаких изменений.

Напомним, американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сменил статус в Twitter на "Chief Twit", а также опубликовал видео, где он якобы переезжает в офис компании. Такие намеки Маска свидетельствуют о том, что соглашение о покупке Twitter на сумму 44 млрд долларов будет завершено на этой неделе.

Пока известно, что генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

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