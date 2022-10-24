Илон Маск заверил, что не отключит Starlink в Украине даже без финансирования

Американский предприниматель Илон Маск заверил, что компания SpaceX не отключит терминалы Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставлять финансирование.

Об этом он 24 октября написал в Twitter.

"Еще до того, как Министерство обороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование", — написал Маск.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил Маска в социальной сети. Он подчеркнул, что такая поддержка Украины во время войны очень важна.

"Несмотря на все разговоры о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Для Украины это было чрезвычайно важно. Мы благодарны вам!" — ответил Федоров.

Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX отозвала обращение в Пентагон об оплате работы Starlink в Украине. В сентябре компания американского бизнесмена обратилась туда с просьбой взять на себя финансирование спутниковой связи.

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