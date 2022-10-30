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Путин за решеткой: в Киеве приготовились к Хэллоуину

Дата публикации
Просмотры
745
Время на прочтение
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Путин за решеткой: в Киеве приготовились к Хэллоуину

В Киеве к Хэллоуину самое большое зло планеты – Путина поместили в клетку.

В столице Украины Киеве готовятся к празднику Хэллоуин. Среди декораций – клетка с Путиным.

Об этом сообщают в соцсетях.

На выставочной площадке в Киеве по случаю Хэллоуина организаторы мероприятия осуществили мечту миллионов украинцев — поместили президента страны-агрессора Владимира Путина в клетку. Чучело "фюрера" со связанными руками и ногами сидит на стуле, словно в суде и одиноко ожидает своего приговора.

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Напомним, что министр иностранных дел Латвии прокомментировал выступление Путина на "Валдае". Он считает, что его речь похожа на репетицию защитной речи в Гааге.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
745
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