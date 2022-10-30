Путин за решеткой: в Киеве приготовились к Хэллоуину

В Киеве к Хэллоуину самое большое зло планеты – Путина поместили в клетку.

В столице Украины Киеве готовятся к празднику Хэллоуин. Среди декораций – клетка с Путиным.

Об этом сообщают в соцсетях.

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На выставочной площадке в Киеве по случаю Хэллоуина организаторы мероприятия осуществили мечту миллионов украинцев — поместили президента страны-агрессора Владимира Путина в клетку. Чучело "фюрера" со связанными руками и ногами сидит на стуле, словно в суде и одиноко ожидает своего приговора.

Напомним, что министр иностранных дел Латвии прокомментировал выступление Путина на "Валдае". Он считает, что его речь похожа на репетицию защитной речи в Гааге.

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