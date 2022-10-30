Путін за ґратами: у Києві приготувалися до Геловіну

У Києві до Геловіну найбільше зло планети - Путіна помістили до клітки.
У столиці України Києві готуються до свята Геловін. Серед декорацій - клітка з Путіним.
Про це повідомляють у соцмережах.
На виставковому майданчику в Києві з нагоди Геловіну організатори заходу здійснили мрію мільйонів українців - помістили президента країни-агресорки Володимира Путіна у клітку. Опудало "фюрера" зі зв'язаними руками та ногами сидить на стільці, немов у суді і самотньо очікує на свій вирок.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Латвії прокоментував виступ Путіна на "Валдаї". Він вважає, що його промова схожа на репетицію захисної промови в Гаазі.
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