Як коти пролазять через малі отвори: вчені з’ясували

Невеликі розміри ключиць у котів дозволяють їм пролазити в малі отвори.

Вчені з’ясували, що здатність пролазити в надскладних місцях дозволяє котам унікальний плечовий пояс.

Про це пише Live Science.

Дослідники кажуть, що у котів лопатки прикріплені до решти тіла лише м'язами. Крім того, ключиці котів значно менші порівняно з рештою тіла.

Крім того, коти мають ще один цікавий допоміжний інструмент – вуса. Вони також допомагають протискатися крізь простір. Справа в тому, що вуса є волосками, які вдвічі товстіші за вовну. Крім того, вони розташовані втричі глибше. Ці вуса мають нервові закінчення, які разом створюють високочутливу навігаційну систему.

У такий спосіб ці тварини можуть оцінювати розмір невеликих просторів, куди вони планують протиснутися в невеликі простори. Саме це дозволяє їм пробиратися через найскладніші місця.

Як правило, невеликий простір коти обирають, коли відчувають певний страх чи стрес. У таких умовах вони почуваються безпечніше. Але іноді тварини просто усамітнюються.

Раніше вчені пояснили, чому коти йдуть з дому перед смертю.

Ізраїльські вчені навчили золотих рибок водійських навичок

Читайте також: