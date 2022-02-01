Вчені пояснили, чому коти йдуть з дому перед смертю 

Тварини можуть втекти і сховатися, коли почуваються погано та вразливо.
Коти не завжди йдуть з дому лише перед смертю. Вчені висунули кілька причин того, чому чотирилапі поводяться так.
Про це пише Senior Cat Wellness.
Кішки проявляють безліч поведінкових реакцій, які їхні власники розуміють з великими труднощами. Однією з таких реакцій є відхід чотирилапих із дому перед смертю. Проте експерти не мають достатньої кількості досліджень, які могли б точно сказати, що пухнастики відчувають наближення смерті. Однак вони здатні визначити, коли вони хворі чи слабкі.
Тварини можуть втекти і сховатися, коли почуваються погано та вразливо. Коли кішки почуваються хворими, їхні інстинкти проявляються в бажанні втекти і сховатися від хижаків, поки вони не стали для них здобиччю.
Стрес — ще одна поширена причина, через яку кішки тікають. Переміщення меблів, поява нового вихованця або члена сім'ї, ремонт - можуть спричинити стрес і занепокоєння у вашого вихованця та змусити його шукати притулку в іншому місці.
Раніше повідомлялося, що вчені нарешті з’ясували: зебри насправді чорні, із білими смугами.
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