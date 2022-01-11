Вчені з’ясували, що відчуває кенгуреня в сумці у матері

Дитинча залишається всередині сумки до п'яти місяців.

Дитинча кенгуру залишається всередині сумки приблизно від чотирьох з половиною до п'яти місяців, перш ніж почати досліджувати зовнішній світ.

Що всередині сумки мами-кенгуру, розповів Рік Шварц, інспектор з догляду за тваринами та національний представник зоопарку Сан-Дієго в інтерв'ю Live science.

Також читайте Вчені з’ясували, чому насправді вимерли динозаври

"Думайте про сумку кенгуру як про толстовку з капюшоном, одягнену задом наперед. Капюшон толстовки — це мішечок, а зав'язки — м'язи матері, які вона використовує, щоб відкривати і закривати його. Якщо вона цього захоче, він трохи відкриється", - сказав Шварц.

Внутрішня частина сумки має текстуру шкіри кенгуру, але без шерсті. Вона м'яка і її можна порівняти зі шкірою на внутрішній стороні зап'ястя людини. Сумка дуже тепла всередині, її температура така сама, як температура тіла мами: близько 105 градусів за Фаренгейтом (40,5 градусів за Цельсієм).

За словами Шварца, дитинча залишається всередині сумки приблизно від чотирьох з половиною до п'яти місяців, перш ніж почати досліджувати зовнішній світ. У цьому віці вона завжди залишається поруч зі своєю матір'ю, і повертається до її сумки. Протягом наступних кількох місяців кенгуру починає досліджувати все далі і довше. Дитинча відлучається від грудей між 10 і 12 місяцями, після чого вона більше не стрибає назад у сумку до мами.

Новини світу: у Сан-Дієго вчені зробили приголомшливе відкриття про пташенят каліфорнійського кондора

Раніше повідомлялося, що вчені нарешті з’ясували: зебри насправді чорні, із білими смугами.

Читайте також: