У лікарні помер президент Європарламенту Давид Сассолі

Очільник Європарламенту пішов із життя у віці 65 років.

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер в Онкологічному довідковому центрі Авіано, куди його раніше госпіталізували через серйозні порушення імунної системи.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що очільник Європарламенту пішов із життя у віці 65 років.

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"Президент Європейського парламенту Давид Сассолі помер о 01:15 ранку 11 січня в Онкологічному довідковому центрі Авіано. Дату та місце похорону буде оголошено в наступні кілька годин", - вказав речник європейського політика Роберто Куїльо.

Сассолі був другим італійським президентом Європейського парламенту після Антоніо Таяні. Термін його повноважень спливав за кілька днів: наступного тижня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту оберуть наступника Сассолі.

Нагадаємо, що голова Європарламенту перебував у лікарні від 26 грудня, відтоді усі офіційні заходи з його участю було скасовано. За словами Куїльо, "госпіталізація була необхідна через серйозне ускладнення, викликане порушенням функції імунної системи".

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