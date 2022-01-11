День ангела 11 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Якщо день народження — це дата фізичної появи людини на світ, то в День ангела дитина отримує свого небесного охоронця, в честь якого її було названо. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 11 січня святкують свій День Ангела.

11 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 7 імен: Іван, Марк, Георгій, Наталія, Євдокія, Анна та Варвара.

Чоловічі імена

Іван

Походить ім’я від давньоіудейського Іоанн і перекладається як “милість Божа”, “помилуваний Богом”, “подарунок Бога”. В дитинстві Іван дуже сильно залежить від оцінки оточуючих, тому будь-яку критику він сприймає негативно. Особливо сильно хлопчики прив’язуються до матері і ця прив’язаність залишається на все життя. В дорослому віці Іван відрізняється доброзичливістю та вмінням спокійно вирішувати будь-які проблеми. Зазвичай працює руками, але може досягати успіху також в розумовій праці. Свій день ангела Іван святкує кілька разів на рік.

Марк

Існує відразу три версії походження цього імені. За однією Марк походить від грецького імені Маркос, що означає “молоток”. За другою — бере свій початок від імені бога війни Марса. А ще дехто вважає, що Марк походить від французького слова “маркіз”. В ранньому дитинстві володарі цього імені досить егоцентричні. Але в дорослому житті Марк вчиться маскувати цю рису характеру за ввічливістю і посмішкою. Це досить потайлива людина, яка не відкривається повністю навіть найближчим родичам.

11 січня святкують день ангела Іван, Марк, Георгій / Pexels

Георгій

Походить ім’я від давньогрецького слова, яке перекладається як “орач”, “землероб”. Ім1я Георгій стало дуже популярним на Русі після прийняття християнства, тому що одним з вірних послідовників Христа звали саме так. Це стримані та розважливі чоловіки, які мріють про стабільну роботу та люблять проводити вільний час в сімейному колі. За характером Георгій часто меланхолік, тому для оточуючих часто здається емоційно нестійкою людино. Але це тільки на перший погляд. Насправді натура у Георгія досить ніжна і тонка.

Жіночі імена

Наталія

Ім’я походить від латинської фрази “Dies Natalis Domini”, яка означає “День народження Господа, Різдво”, тому його значення можна трактувати як “різдвяна”. Часто саме так називають дівчаток, які народжують в період святкування різдвяних свят. В дитинстві Наталія дуже приємна і легка дитина. Вона життєрадісна, доброзичлива і має гарні стосунки як з однолітками, так і з вчителями. В дорослому віці Наталія зберігає свій позитивний характер. Але також отримує таку рису, як впевненість у собі. Тому з легкістю йде до своєї мети. У Наталії часто багато друзів, вона має дуже близькі стосунки з батьками. А нестандартна уява допомагає без проблем розв’язувати будь-які життєві ситуації.

Євдокія

Існує дві версії походження цього імені. За однією воно прийшло з Древньої Греції і є похідним від чоловічого Євдоким (означає “той, що користується славою”). За іншою версією це ім’я перекладається з грецької мови як “блага вість” або “благовоління”. На території Русі прийшло з Візантії після прийняття християнства. В дитинстві Євдокія відкрита та доброзичлива дівчинка, яка може бути одночасно дуже рухливою та непосидючою. В дорослому віці часто висуває високі вимоги до протилежної статі, знає, чого хоче, і не зупиняється, щоб цього досягти.

11 січня святкують день ангела Наталія, Євдокія, Анна і Варвара / Pexels

Анна

Ім’я походить від давньоєврейського Ханна, що означає “хоробрість”, “прихильність”, “сила”. З дитинства дівчинка відрізняється співчутливим та добрим характером. Їй легко знайомитися з новими людьми, вона поважає дорослих і любить тварин. Часто Анна проявляє артистизм, має творчий характер. Тому їй варто допомогти розвинути свої таланти. З часом характер Анни мало змінюється. В дорослому житті вона залишається дещо наївною, але добросердною.

Варвара

Дослідники вважають, що це ім’я має старовинне походження. Так називали дівчаток ще в Стародавньому Римі та Греції. На територію Русі прийшло з Візантії разом з християнством. В перекладі з латині означає “чужоземка”, “дикунка”. Тому Варвара з самого дитинства проявляє сильний характер. Це тверда, незалежна та розважлива людина. Хоча зовні Варвара може бути спокійною, проте всередині в ній вирують почуття. Щоб контролювати їх, вона може замикатися в собі. Мрійливість у Варвари цікаво поєднується з непохитністю. В вигаданому світі вона може бути ким завгодно, а в реальному залишається спокійною, зосередженою та працелюбною.

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