В больнице скончался президент Европарламента Давид Сассоли

Глава Европарламента ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли умер в Онкологическом справочном центре Авиано, куда его ранее госпитализировали из-за серьезных нарушений иммунной системы.

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что глава Европарламента ушел из жизни в возрасте 65 лет.

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"Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в 01:15 утра 11 января в Онкологическом справочном центре Авиано. Дата и место похорон будут объявлены в следующие несколько часов", — указал спикер европейского политика Роберто Куильо.

Сассоли был вторым итальянским президентом Европейского парламента после Антонио Таяни. Срок его полномочий истекал через несколько дней: на следующей неделе в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента изберут преемника Сассоли.

Напомним, что глава Европарламента находился в больнице с 26 декабря, с тех пор все официальные мероприятия с его участием были отменены. По словам Куильо, "госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения, вызванного нарушением функции иммунной системы".

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