Астрологический прогноз на 11 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, несмотря на его будний статус, желательно посвятить семье – особенно детям и пожилым родственникам. Приветствуются также все занятия, так или иначе связанные с домом и семьей: уборка, готовка, ремонт и даже строительство нового жилья.
Символ дня: родник, источник.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 1.
Цвет дня: терракотовый, охра.
Камни дня: янтарь, сардоникс, хризолит, бирюза.
За какую часть тела отвечает: кости груди.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро, даже у неизлечимых больных появляется шанс на выздоровление. От хронических болезней можно постепенно избавиться при помощи занятий йогой.
Афоризм дня: "Мужчина, забывший свою семью, не может называться настоящим мужчиной" (Марио Пьюзо).
Геометрическая фигура дня: асимметрия.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет крепким, счастливым и долгим.
Мистика дня: успешными будут заговоры, направленные на привлечение удачи в финансах, бизнесе и торговле.
Табу дня: нельзя отправляться в любые – даже недальние – поездки.
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