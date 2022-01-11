Астрологічний прогноз на 11 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити сім'ї – особливо дітям та літнім родичам. Вітаються також усі заняття, так чи так пов'язані з будинком та сім'єю: прибирання, приготування, ремонт та навіть будівництво нового житла.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 1.

Колір дня: теракотовий, охра.

Камені дня: бурштин, сардонікс, хризоліт, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: сьогоднішні захворювання минають швидко, навіть у невиліковних хворих з'являється шанс на одужання. Хронічних хвороб можна поступово позбутися за допомогою занять йогою.

Афоризм дня: "Чоловік, який забув свою сім'ю, не може називатися справжнім чоловіком" (Маріо П'юзо).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Шлюб та стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, буде міцним, щасливим та довгим.

Містика дня: успішними будуть змови, направлені на залучення успіху у фінансах, бізнесі та торгівлі.

Табу дня: не можна вирушати у будь-які – навіть недалекі – поїздки.

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