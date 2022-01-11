Министр МИД Израиля заразился коронавирусом

Лапид отметил, что чувствует себя "прекрасно", поскольку имеет прививку от COVID-19.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом глава израильского МИД сообщил в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 10 января, пишет The Jerusalem Post.

"Действительно, у меня положительный результат на COVID-19, — написал Лапид. — Я чувствую себя прекрасно, потому что я привит. Вакцинируйтесь, надевайте маски, мы справимся с этой проблемой вместе".

Отмечается, что по состоянию на субботу около 30 депутатов и министров Израиля были больны коронавирусной инфекцией.

Кроме того, о заражении проинформировал заместитель министра иностранных дел Идан Ролл, а также гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.