Загрязнение образца: в ВОЗ сомневаются в существовании "Дельтакрона"

"Дельтакрон" мог появиться как результат загрязнения образца во время секвенирования.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон", который якобы обнаружили на Кипре, может быть просто лабораторной ошибкой.
Об этом в Twitter сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.
По ее словам, "Дельтакрон" мог появиться как результат загрязнения образца во время секвенирования и на самом деле не является гибридом двух вариантов вируса.
Ван Керкхове призвала не использовать термины "Дельтакрон" и "флурона" (одновременное заражение гриппом и COVID-19 — Ред.).
"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит", — подытожила она.
Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса "Дельтакрон" зафиксировали на Кипре.
Отметим, во всем мире циркулируют разные штаммы. С начала пандемии наибольшее беспокойство у ученых вызвали следующие варианты коронавируса:
- штамм L (2019-nCOV), впервые обнаружили в китайском городе Ухань.
- "Альфа" (B.1.1.7) впервые обнаружили в Британии;
- "Бета" (B.1.351), впервые обнаружили в Южной Африке;
- "Гамма" (P.1), впервые обнаружили в Бразилии;
- "Дельта" (B.1.617.2), впервые обнаружили в Индии;
- "Дельта плюс" (AY.4.2), впервые обнаружили в России;
- "Омикрон" (B.1.1.529), впервые обнаружили в ЮАР;
- IHU (B.1.640.2), впервые обнаружили во Франции.
Подробнее узнать об этих штаммах можно здесь.
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