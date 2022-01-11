Загрязнение образца: в ВОЗ сомневаются в существовании "Дельтакрона"

Загрязнение образца: в ВОЗ сомневаются в существовании "Дельтакрона"

"Дельтакрон" мог появиться как результат загрязнения образца во время секвенирования.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон", который якобы обнаружили на Кипре, может быть просто лабораторной ошибкой.

Об этом в Twitter сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

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По ее словам, "Дельтакрон" мог появиться как результат загрязнения образца во время секвенирования и на самом деле не является гибридом двух вариантов вируса.

Ван Керкхове призвала не использовать термины "Дельтакрон" и "флурона" (одновременное заражение гриппом и COVID-19 — Ред.).

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит", — подытожила она.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса "Дельтакрон" зафиксировали на Кипре.

Отметим, во всем мире циркулируют разные штаммы. С начала пандемии наибольшее беспокойство у ученых вызвали следующие варианты коронавируса:

штамм L (2019-nCOV), впервые обнаружили в китайском городе Ухань.

"Альфа" (B.1.1.7) впервые обнаружили в Британии;

"Бета" (B.1.351), впервые обнаружили в Южной Африке;

"Гамма" (P.1), впервые обнаружили в Бразилии;

"Дельта" (B.1.617.2), впервые обнаружили в Индии;

"Дельта плюс" (AY.4.2), впервые обнаружили в России;

"Омикрон" (B.1.1.529), впервые обнаружили в ЮАР;

IHU (B.1.640.2), впервые обнаружили во Франции.

Подробнее узнать об этих штаммах можно здесь.

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