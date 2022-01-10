На Крещение возле Земли пролетит самый опасный в этом году астероид

На Крещение возле Земли пролетит самый опасный в этом году астероид

Диаметр небесного тела составляет от 1,3 до 3 км.

Самый большой астероид, который в 2022 году пролетит рядом с Землей, появится в небе в ночь на Крещение, которое в Украине празднуют 19 января.

Об этом сообщает издание In-Space.

Небесное тело, получившее название 7482 1994 PC1, принадлежит к многочисленной группе околоземных астероидов Аполлон. Впервые он был замечен и идентифицирован еще 22 сентября 1974 года.

19 января в 01:51 по киевскому времени астероид приблизится к Земле на расстояние примерно 1,98 миллиона километров и пролетит мимо нашей планеты со скоростью 20 километров в секунду.

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Диаметр небесного тела – в диапазоне от 1296 до 2898 метров.

В следующий раз этот астероид появится возле нашей планеты 18 января 2105 года. Тогда он пройдет еще дальше от Земли – на расстоянии примерно 2,33 миллиона километров.

Напомним, ранее вблизи Земли пролетел астероид размером с автобус. Расстояние до планеты составляло 7,4 миллиона километров.

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