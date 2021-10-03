В Бразилии девочка открыла 18 астероидов: ученые проверяют

Понадобится несколько лет, чтобы подтвердить находки.

Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым молодым человеком в мире, который открыл астероиды, если специалисты подтвердят найденные ею для NASA 18 астероидов.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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"Я дам им имена бразильских ученых или членов моей семьи, как моя мама или папа", — сказала девочка.

Если ее находки будут подтверждены, что может занять несколько лет, Оливейра станет самым молодым человеком в мире, который официально открыл астероид, побив рекорд 18-летнего итальянца Луиджи Саннино.

Николь ищет астероиды в рамках программы "Охотники за астероидами", которую создало NASA для молодых гражданских ученых. Ученым предоставляют специальные программы, с которыми они могут самостоятельно изучать космос.

Ранее стало известно, что астрономы обнаружили гигантскую комету, ее диаметр составляет 149 км, что превышает размеры одного из спутников Марса. Она летит к Солнцу.

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