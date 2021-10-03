В Бразилии девочка открыла 18 астероидов: ученые проверяют

Понадобится несколько лет, чтобы подтвердить находки.
Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым молодым человеком в мире, который открыл астероиды, если специалисты подтвердят найденные ею для NASA 18 астероидов.
Об этом сообщает ScienceAlert.
"Я дам им имена бразильских ученых или членов моей семьи, как моя мама или папа", — сказала девочка.
Если ее находки будут подтверждены, что может занять несколько лет, Оливейра станет самым молодым человеком в мире, который официально открыл астероид, побив рекорд 18-летнего итальянца Луиджи Саннино.
Николь ищет астероиды в рамках программы "Охотники за астероидами", которую создало NASA для молодых гражданских ученых. Ученым предоставляют специальные программы, с которыми они могут самостоятельно изучать космос.
Ранее стало известно, что астрономы обнаружили гигантскую комету, ее диаметр составляет 149 км, что превышает размеры одного из спутников Марса. Она летит к Солнцу.