К Земле приближается астероид размером с Пентагон

К Земле приближается астероид размером с Пентагон

По данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,37 км, что делает его больше, чем 99% астроидов.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 21 августа мимо Земли пролетит крупный астероид 2016 AJ193.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Отмечается, что размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1405 м).

Однако расстояние от него до нашей планеты составит около 3,4 миллиона километров.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Напомним:

21 июля астероид длиной 200 метров пролетел мимо Земли.

мимо Земли. Какие интересные факты следует знать об астероидах — в нашем материале.

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