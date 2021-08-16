К Земле приближается астероид размером с Пентагон

По данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,37 км, что делает его больше, чем 99% астроидов.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 21 августа мимо Земли пролетит крупный астероид 2016 AJ193.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1405 м).
Однако расстояние от него до нашей планеты составит около 3,4 миллиона километров.
В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.
Напомним:
- 21 июля астероид длиной 200 метров пролетел мимо Земли.
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