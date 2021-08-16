Байден обратится к нации из-за ситуации в Афганистане

Президент США готов мобилизовать мировое сообщество для защиты прав человека в Афганистане.

Президент США Джо Байден планирует обратиться к народу из-за ситуации, сложившейся в Афганистане.

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Об этом американский президент написал в Twitter.

Джо Байден планирует выступить с обращением в 15.45 ч. Это ориентировочно в 22:45 по киевскому времени.

"Сегодня в 15:45 я буду выступать с обращением к нации по ситуации в Афганистане", — написал Байден.

I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today. — President Biden (@POTUS) August 16, 2021

Как пишет "Голос Америки", советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США готов мобилизовать мировое сообщество для защиты прав человека в Афганистане. При этом он отметил, что США не планируют боевых действий на территории захваченного талибами Афганистана.

"Вопросы прав человека для него очень важны, и мы продолжим уделять им внимание в предстоящий период. Но это не было причиной для того, чтобы Соединенные Штаты вступили в третье десятилетие войны в разгар внутреннего конфликта в другой стране", — сказал Салливан.

Также по данным Reuters со ссылкой на представителя Пентагона США планирует отправить еще тысячу военных в Афганистан. В частности это нужно для безопасности аэропорта в Кабуле, откуда эвакуируют людей.

Напомним:

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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