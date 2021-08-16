"Талибан" взял под охрану посольство России в Кабуле

Посол России в Афганистане находится на связи с главарями "Талибана".
Боевики террористической организации "Талибан" взяли под охрану российское посольство в Кабуле.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова и директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
"Завтра с послом они (талибы — Ред.) будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу", — заявил Кабулов.
По его словам, посол Жирнов находится на связи с главарями "Талибана". Завтра, 17 августа, российский посол "встретится с координатором от руководства талибов".
"Посол обговорит с ним все детали, каким образом они (талибы — Ред.) будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства", — сказал Кабулов.
По словам Жирнова, талибы ему пообещали, что "ни один волос не упадет с голов российских дипломатов".
Отметим, что РФ официально называет "Талибан" террористической организацией, но все же контактирует с ее предводителями.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 украинцев и 71 иностранца — граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.