В Минэкономики озвучили причины роста ВВП Украины

Основными факторами роста ВВП во II квартале стали постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения из-за смягчения карантина.

По оценке Госкомстата реальный валовый внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Государственная служба статистики.

Относительно I квартала 2021 реальный ВВП страны сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора.

Так, по расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной прошлого года.

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Отмечается, что основными факторами роста ВВП во II квартале стали постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения из-за смягчения карантина. Также — высокий потребительский спрос населения, в частности стимулированный ростом минимальной заработной платы.

"Еще одним фактором стала благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало большим объемам экспорта товаров и услуг. Например, во втором квартале 2021 года в годовом измерении индекс цен на базовые металлы вырос на 68,3%, мировые цены на железную руду — в 2,1 раза, на удобрения — на 64,8%, на пшеницу — на 30,9% ", — пояснили в ведомстве.

Напомним:

В обновленном макропрогнозе Министерство экономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году — с 4,3% до 3,8%.

роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году — с 4,3% до 3,8%. Между тем в Офисе президента дали оптимистичный прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году.

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