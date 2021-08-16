Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Мы "Талибан": в Кабуле среди бела дня грабят местных

"Мы "Талибан": в Кабуле среди бела дня грабят местных

Associated Press

Инцидент сняли в "Ария-Сити" неподалеку от международного аэропорта.

В мятежном Афганистане, где власть захватила террористическая группировка "Талибан", а президент страны бежал, новая "власть" начала устанавливать свои порядки.

"С бронированным автомобилем Land Cruiser они ограбили людей в "Ария-Сити" неподалеку от международного аэропорта Кабула, сказав, что "Мы — Талибан", — написал на своей странице в Twitter политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео .

На кадрах можно увидеть как с десяток мужчин, которые громко кричат, захватывают двух местных и ведут их в неизвестном направлении. Нападавшие — без оружия. По дороге они пинают своих пленных и трясут их. Судя по видео, сложно определить, кем являются нападающие: боевиками "Талибана" или местными сторонниками новой "власти".

Напомним:

  • Сотни людей ворвались в терминал аэропорта, пытаясь сбежать из афганской столицы после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно.
  • Между тем Великобритания уже направила дополнительные силы для защиты аэропорта и помощи для эвакуации своих граждан. В Минобороны США также заявляют о переброске тысячи американских военных в кабульский аэропорт. Реакция мира на захват Афганистана — в нашем материале.

Новости мира: с Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране

Новости мира: с Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране
Следующая публикация