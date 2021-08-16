"Мы "Талибан": в Кабуле среди бела дня грабят местных

Инцидент сняли в "Ария-Сити" неподалеку от международного аэропорта.

В мятежном Афганистане, где власть захватила террористическая группировка "Талибан", а президент страны бежал, новая "власть" начала устанавливать свои порядки.

"С бронированным автомобилем Land Cruiser они ограбили людей в "Ария-Сити" неподалеку от международного аэропорта Кабула, сказав, что "Мы — Талибан", — написал на своей странице в Twitter политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео .

With an armored Land Cruiser car they looted people in the "Aria City" near to Kabul International Airport, saying that "We are Taliban". see the result pic.twitter.com/EAO4FCDoLU — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

На кадрах можно увидеть как с десяток мужчин, которые громко кричат, захватывают двух местных и ведут их в неизвестном направлении. Нападавшие — без оружия. По дороге они пинают своих пленных и трясут их. Судя по видео, сложно определить, кем являются нападающие: боевиками "Талибана" или местными сторонниками новой "власти".

Напомним:

Сотни людей ворвались в терминал аэропорта, пытаясь сбежать из афганской столицы после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно.

пытаясь сбежать из афганской столицы после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно. Между тем Великобритания уже направила дополнительные силы для защиты аэропорта и помощи для эвакуации своих граждан. В Минобороны США также заявляют о переброске тысячи американских военных в кабульский аэропорт. Реакция мира на захват Афганистана — в нашем материале.

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