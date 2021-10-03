У Бразилії дівчинка відкрила 18 астероїдів: учені перевіряють

Знадобиться декілька років, щоб підтвердити знахідки.

Восьмирічна Ніколь Олівейра з Бразилії може стати наймолодшою людиною у світі, яка відкрила астероїд, якщо фахівці підтвердять знайдені нею для NASA 18 астероїдів.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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"Я дам їм імена бразильських вчених або членів моєї сім'ї, як моя мама чи тато", - сказала дівчинка.

Якщо її знахідки будуть підтверджені, що може зайняти кілька років, Олівейра стане наймолодшою ​​людиною у світі, яка офіційно відкрила астероїд, побивши рекорд 18-річного італійця Луїджі Санніно.

Ніколь шукає астероїди в межах програми "Мисливці за астероїдами", яку створило NASA для молодих громадянських вчених. Науковцям надають спеціальні програми, з якими вони можуть самостійно вивчати космос.

Раніше стало відомо, що астрономи виявили гігантську комету, її діаметр становить 149 км, що перевищує розміри одного з супутників Марса. Вона летить до Сонця.

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