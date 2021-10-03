У Бразилії дівчинка відкрила 18 астероїдів: учені перевіряють

Знадобиться декілька років, щоб підтвердити знахідки.
Восьмирічна Ніколь Олівейра з Бразилії може стати наймолодшою людиною у світі, яка відкрила астероїд, якщо фахівці підтвердять знайдені нею для NASA 18 астероїдів.
Про це повідомляє ScienceAlert.
"Я дам їм імена бразильських вчених або членів моєї сім'ї, як моя мама чи тато", - сказала дівчинка.
Якщо її знахідки будуть підтверджені, що може зайняти кілька років, Олівейра стане наймолодшою людиною у світі, яка офіційно відкрила астероїд, побивши рекорд 18-річного італійця Луїджі Санніно.
Ніколь шукає астероїди в межах програми "Мисливці за астероїдами", яку створило NASA для молодих громадянських вчених. Науковцям надають спеціальні програми, з якими вони можуть самостійно вивчати космос.
Раніше стало відомо, що астрономи виявили гігантську комету, її діаметр становить 149 км, що перевищує розміри одного з супутників Марса. Вона летить до Сонця.