До Сонця летить найбільша з виявлених комет - вчені

До Сонця летить найбільша з виявлених комет - вчені

Перша активність мегакомети була зафіксована ще в липні.

Астрономи виявили гігантську комету, її діаметр становить 149 км, що перевищує розміри одного з супутників Марса.

Про це пише Daily Mail.

Комета під назвою C/2014 UN271 більша за супутник Марса Фобос, астероїд (55) Пандора, а також транснептуновий астероїд (486958) Аррокот. Вчені припускають, що комета народилася в хмарі Оорта, області, яка є віддаленою частиною Сонячної системи.

Напередодні астрономи також виявили яскравий спалах у комети, яка більше не спостерігалася. Це може свідчити про те, що у комети є слабкий хвіст.

Комета 2014 UN271 наразі перебуває на відстані близько 19 астрономічних одиниць від Сонця.

Перша активність мегакомети була зафіксована ще в липні, коли в неї були виявлені ознаки “коми” — хмара з пилу та газу, що оточує ядро комети.

Вчені також підрахували, що до 2031 року комета перебуватиме від Сонця на такій же відстані, як Сатурн.

Раніше стало відомо, що згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси. Наслідки будуть катастрофічними.

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