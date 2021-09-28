К Солнцу летит самая крупная из выявленных комет — ученые

К Солнцу летит самая крупная из выявленных комет — ученые

Первая активность мегакометы была зафиксирована еще в июле.

Астрономы обнаружили гигантскую комету, ее диаметр составляет 149 км, что превышает размеры одного из спутников Марса.

Об этом пишет Daily Mail.

Комета под названием C/2014 UN271 больше, чем спутник Марса Фобос, астероид (55) Пандора, а также транснептуновый астероид (486958) Аррокот. Ученые предполагают, что комета родилась в облаке Оорта, области, которая является отдаленной частью Солнечной системы.

Накануне астрономы также обнаружили яркую вспышку у кометы, которая больше не наблюдалась. Это может свидетельствовать о том, что у кометы есть слабый хвост.

Комета 2014 UN271 сейчас находится на расстоянии около 19 астрономических единиц от Солнца.

Первая активность мегакометы была зафиксирована еще в июле, когда у нее были обнаружены признаки "комы" — облако пыли и газа, окружающего ядро кометы.

Ученые также подсчитали, что к 2031 году комета будет находиться от Солнца на таком же расстоянии, как Сатурн.

Ранее стало известно, что согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры к 2100 году на 2,7 градуса. Последствия будут катастрофическими.

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