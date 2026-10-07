Новый выброс солнечной плазмы на этой неделе может достигнуть Земли и усилить северное сияние.

солнечная плазма / © twitter.com

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На Солнце 6 октября произошла вспышка класса M1.4, возникшая в активной области AR4549. По предварительным наблюдениям, он мог повлечь за собой корональный выброс массы — огромное облако намагниченной плазмы, часть которой может двигаться в сторону Земли.

Особое внимание ученых привлекло расположение активной области: AR4549 находится вблизи центра той части Солнца, возвращенной к Земле. На ранних изображениях также зафиксировали масштабное корональное затмение – признак того, что солнечное вещество было выброшено в космос.

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Впрочем, точная скорость, направление движения и вероятное время прибытия выброса пока еще не определены.

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Космический физик и фотограф полярного сияния Винсент Ледвин отметил, что первые данные выглядят перспективно, однако для точных прогнозов требуется больше информации.

Если значительная часть коронального выброса будет направлена к Земле, это может повлечь за собой геомагнитную бурю. В таком случае северное сияние способно распространиться на более низкие широты, чем обычно. Насколько мощным будет явление, будет зависеть также от ориентации магнитного поля плазмы при столкновении с магнитосферой Земли.

Кроме того, активная область AR4549 через несколько часов после первой вспышки породила еще одну — класса M1.9. Вместе с другой активной областью AR4545 она сейчас возвращена на Землю, поэтому в ближайшие дни возможны новые вспышки и выбросы. Ужесточение геомагнитной активности также прогнозируют примерно на 11 октября из-за потоков быстрого солнечного ветра.

Напомним, вскоре авиакомпаниям придется менять режим работы и расписание рейсов из-за угрозы из космоса. Экстремальные солнечные бури могут заставить менять маршруты или даже полностью отменять полеты из-за серьезных рисков как для здоровья пассажиров, так и для бортовой электроники самолетов.

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