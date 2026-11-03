Магнітні бурі 3-5 листопада: чи готує Сонце новий удар по Землі

Магнітна буря / © ТСН.ua

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У вівторок, 3 листопада, магнітних бур на Землі не прогнозують. За даними Британської геологічної служби (BGS), геомагнітна обстановка залишатиметься переважно спокійною щонайменше до 5 листопада, проте можливі короткочасні періоди підвищеної активності.

Стабілізація пов’язана з поступовим зниженням швидкості сонячного вітру. Вплив корональної діри, яка минулими вихідними спричинила геомагнітні збурення, поступово слабшає.

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Магнітні бурі 3–5 листопада: прогноз геомагнітної активності

За прогнозом Британської геологічної служби, геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною з 14:00 3 листопада до 14:00 4 листопада за київським часом. Це стосується як середнього, так і максимального рівня геомагнітної активності.

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За поясненням фахівців Британської геологічної служби, швидкість сонячного вітру поступово знижується, оскільки слабшає вплив корональної діри, яка спричинила геомагнітні збурення на вихідних. Як зазначають фахівці, корональні діри є джерелами посиленого потоку сонячного вітру. Коли заряджені частинки з цих ділянок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем, це може спричиняти геомагнітні збурення. Саме такий вплив спостерігався минулими вихідними.

«Це призведе до тихих геомагнітних умов, хоча не виключені окремі активні періоди», — зазначають у Британській геологічній службі.

Отже, найближчими днями геомагнітна ситуація залишатиметься переважно стабільною. За оцінками фахівців, можливі лише незначні коливання магнітного поля, які не переростуть у тривалу магнітну бурю. Однак на початку наступного дня ситуація може дещо змінитися.

«5 листопада на Землю може вплинути ще одна невелика корональна діра, однак це, ймовірно, призведе лише до нетривалого посилення активності», — йдеться в прогнозі Британської геологічної служби.

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© УНІАН

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку листопада геомагнітна активність поступово знижуватиметься після збурень, спричинених впливом сонячного вітру. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 3–4 листопада магнітосфера Землі мала залишатися переважно спокійною, без суттєвих геомагнітних коливань.

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