Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 25 листопада, тримаються слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря з К-індексом 1,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Наразі швидкість сонячного вітру залишається близькою до фонового рівня, тому найближчими днями геомагнітна активність буде спокійною.

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Втім, уже на вихідних ситуація може змінитися. Очікується вплив швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри, який, найімовірніше, досягне Землі після третього дня прогнозованого періоду.

За попередніми спостереженнями, це може спричинити магнітну бурю рівня G1–G2 — від слабкої до помірної.

Магнітна буря 25 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на Сонці або викиди сонячної плазми, які у вигляді потоку заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

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