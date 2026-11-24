Прапори країн-членів НАТО / © Associated Press

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США та Росія вимагають переглянути архітектуру безпеки в Європі заради завершення війни в Україні, але європейські союзники окреслюють жорсткі «червоні лінії». Журналісти опитали 12 дипломатів та експертів, і проаналізували п’ять імовірних сценаріїв майбутнього континенту.

Про це йдеться у статті Politico.

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Президент Росії Володимир Путін протягом тривалого часу виступає за перебудову європейської системи оборони. Серед його вимог — скорочення присутності сил НАТО та надання РФ вирішального голосу у питаннях безпеки в Європі. Москва висувала такі претензії ще до початку повномасштабної війни проти України.

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Частково ці підходи тепер підтримує і президент США Дональд Трамп, який прагне досягти домовленості, здатної завершити війну.

«Гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені у відриві від післявоєнної архітектури безпеки Європи. Ці два питання необхідно розглядати разом», — написав 22 листопада спецпредставник Трампа з питань миру Джаред Кушнер.

Журналісти Politico поговорили з 12 нинішніми та колишніми європейськими чиновниками, експертами й дипломатами НАТО. Вони назвали ключові «червоні лінії» Європи:

переговори не мають відбуватися без участі європейських країн,

рішення щодо вступу України до НАТО не можуть ухвалюватися в односторонньому порядку,

нова угода не повинна з’явитися до завершення війни.

«У нас є система безпеки в Європі, нам не потрібно її змінювати», — заявив міністр оборони Норвегії Туре Сандвік.

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П’ять сценаріїв, як Європа може оновити свою архітектуру безпеки, щоб догодити РФ та США

Журналісти розглянули п’ять можливих сценаріїв розвитку подій та оцінили ймовірність їхньої реалізації. Водночас деякі з них можуть відбуватися одночасно та не обов’язково взаємно виключають один одного.

Посилення ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі, штаб-квартира якої розташована у Відні, залишається однією з небагатьох європейських безпекових структур, до складу яких досі входить Росія.

Віденський документ ОБСЄ містить низку механізмів зниження ризиків. Зокрема, держави зобов’язані щонайменше за 42 дні повідомляти про заплановані військові заходи, у яких беруть участь 9000 або більше військовослужбовців.

На думку керівника дослідницького відділу з питань контролю над озброєннями аналітичного центру IFSH Ульріха Кюна, після укладення мирної угоди щодо війни в Україні ОБСЄ могла б використати наявні механізми для контролю за дотриманням припинення вогню, координації детальніших елементів мирного процесу та запровадження нових заходів зміцнення довіри. Серед них можуть бути додаткові повідомлення про військову активність.

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Такий підхід обговорювали понад 40 країн, які у листопаді у Дубліні підтримали «обговорення подальших механізмів управління та зниження ризиків, які сприяють стабільності в Європі» у разі досягнення мирної угоди.

Водночас директор європейської програми Інституту Еґмонта Свен Біскоп звертає увагу на недоліки ОБСЄ. За його словами, проблемою є «громіздкий» формат організації, яка об’єднує 57 держав, а також необхідність ухвалювати рішення консенсусом.

Попри це, в ОБСЄ готові до посилення своєї ролі.

«Ми повинні повною мірою використовувати цю унікальну платформу для підтримання діалогу, відновлення прозорості, зниження ризиків та управління напруженістю. ОБСЄ залишається ключовим форумом для відновлення більш стабільної та передбачуваної архітектури безпеки в Європі», — заявив генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу.

Ймовірність такого сценарію журналісти оцінюють як 3/5.

Відновлення роботи Ради НАТО — Росія

Ще одним можливим варіантом є відновлення роботи Ради НАТО — Росія, яка сьогодні фактично не існує. Цю ідею, зокрема, підтримує Кушнер.

Раду створили 2002 року як платформу для консультацій між сторонами, зниження ризиків і спільного ухвалення рішень. За час її роботи вдалося досягти низки обмежених домовленостей, серед яких угода про взаємодопомогу під час рятувальних операцій із екіпажами підводних човнів та спільні плани протидії тероризму.

Водночас механізм ухвалення рішень у Раді передбачав консенсус лише щодо її власної діяльності. Росія не отримувала права вето на рішення НАТО або оборонну політику окремих держав Альянсу.

Востаннє Рада НАТО — Росія проводила засідання приблизно за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Після цього генеральний секретар Альянсу Марк Рютте охарактеризував цей формат як «мертвий».

Попри це, НАТО зберігає канал комунікації з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. За словами дипломата Альянсу та представника блоку, на практиці цей зв’язок майже не функціонує, передусім через небажання російської сторони підтримувати взаємодію. За словами дипломата, навіть у тих випадках, коли контакти відбуваються, «зміст обмінів більше нагадує паралельні монологи».

Двоє інших представників НАТО вважають, що після укладення мирної угоди відновлення роботи Ради могло б стати інструментом для стримування ескалації. Водночас вони наголосили на необхідності діяти обережно, оскільки повернення до такого формату може фактично посилити легітимність Росії.

Ймовірність — 2/5.

Новий договір про безпеку Європи

Інший сценарій передбачає укладення масштабної загальноєвропейської угоди у сфері безпеки. Вона могла б ґрунтуватися на вже наявних міжнародних інституціях або передбачати створення принципово нової системи. Водночас саме ця ідея, найімовірніше, викличе найбільший спротив серед країн, які підтримують Україну.

Свен Біскоп з Інституту Еґмонта вважає, що новий безпековий пакт міг би мати свої переваги. Зокрема, він дозволив би врахувати зміни, які відбулися останніми роками: вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, євроінтеграційні прагнення України та появу нових воєнних загроз, серед яких використання штучного інтелекту.

«Геополітика змінилася … тому ви не можете просто повернутися туди, де зупинилися, — доведеться вести нові переговори», — сказав Біскоп.

Разом із тим створення нового договору може посилити побоювання європейських держав щодо можливого надмірного впливу Росії на майбутню систему безпеки континенту.

«Немає абсолютно жодних підстав ставити під сумнів чинні альянси. Ми не будемо обговорювати такі питання», — заявив минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Ще неприйнятнішою для європейських країн може виявитися російська пропозиція укладати окремі домовленості з державами НАТО.

«Це могли б бути двосторонні угоди, які … відповідали б критеріям взаємних пактів про ненапад», — заявив на початку листопада керівник департаменту планування політики МЗС Росії Олексій Дробінін.

Для НАТО такий підхід є «повністю неприйнятним варіантом», заявив один із дипломатів Альянсу. За його словами, реалізація такої моделі дала б Москві можливість чинити розкол серед союзників.

Водночас існує більш обмежена пропозиція США — надати Україні гарантії безпеки, які були б схожими на механізми, передбачені НАТО. Однак заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 20 листопадавідкинув цю ідею, назвавши її «варіантом, який для нас неприйнятний». Президент України Володимир Зеленський зі свого боку також вимагає конкретики щодо таких гарантій.

«Коли ми говоримо про гарантії, подібні до передбачених статтею 5, нам потрібні відповіді на деякі дуже чіткі запитання. Які країни підтримають Україну, якщо на Україну знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме?» — сказав Зеленський 23 листопада на засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

Ймовірність — 1/5.

Новий формат відносин між ЄС і Росією

Євросоюз у минулому також мав офіційний механізм співпраці з Росією, який діяв у межах Угоди про партнерство і співробітництво 1997 року. Постійна рада партнерства збиралася на рівні міністрів і розглядала питання зовнішньої безпеки, юстиції, науки та економіки. У межах цього формату також укладалися домовленості щодо спрощення візового режиму та прикордонної співпраці. Роботу Ради призупинили після російської анексії Криму 2014 року.

Один із дипломатів ЄС зазначив, що повноваження Брюсселя у сферах торгівлі, санкцій, візової політики та управління кордонами можуть надати блоку певні інструменти впливу на майбутні післявоєнні відносини з Москвою. Водночас він підкреслив, що можливості Євросоюзу у сфері безпеки залишаються обмеженими.

«Поки такий формат сприйматиметься як зміна нинішньої архітектури безпеки в Європі, він не запрацює. Його потрібно буде оформити як додаток до нинішньої архітектури», — сказав дипломат.

Ульріх Кюн також застеріг від поспішного відновлення економічних та енергетичних зв’язків із Росією, наголосивши на потенційних ризиках.

«Ви не хочете діяти на повній швидкості й знову пустити російський газ, тому що це зробить вас дуже вразливими. Це потребуватиме певного часу… спочатку мають бути заходи зі зміцнення довіри [та] безпеки», — сказав аналітик.

При цьому переговорний процес із Москвою не обмежуватиметься лише представниками Євросоюзу.

«Будь-які змістовні переговори щодо рамок безпеки Європи можуть розпочатися лише після досягнення режиму припинення вогню в Україні… зокрема за участю союзників по НАТО та держав-членів ЄС», — заявив представник Європейської комісії.

Ймовірність — 2/5.

Система безпеки Європи залишиться без змін

За словами посадовців, найреалістичнішим сценарієм є збереження нинішньої системи безпеки без суттєвих змін. Це стосується навіть того, що Москва відкрито називає такий підхід неприйнятним.

Біскоп пояснив, що ключові військові та економічні союзи Європи історично функціонували без участі Росії.

«Є лише один ЄС і одне НАТО, членом яких Росія не може бути, тож геополітично Росія тепер є сусідом Європи. Ми ніколи не створимо таку архітектуру безпеки, яка дозволила б нам спільно ухвалювати рішення», — сказав він.

На думку експерта, такий розвиток подій матиме суттєві недоліки та залишатиметься нестабільним. Водночас Біскоп вважає, що через нереалістичні вимоги російської сторони саме цей варіант може зрештою стати реальністю.

«Це не дуже хороший сценарій … він буде дуже нестабільним», — сказав Біскоп, але «з огляду на нереалістичні вимоги Росії цілком імовірно, що саме до цього ми й прийдемо».

Ще категоричніше ситуацію оцінив дипломат НАТО, якого видання цитувало раніше.

«Росія повністю проігнорувала будь-які мирні угоди, укладені протягом останніх 30 років. Якщо ви хочете відновити діалог, обидві сторони мають погодитися з його умовами, не може бути лише однієї — інакше це розмова із самим собою», — висловився представник Альянсу.

Ймовірність — 4/5.

До слова, під час засідання Парламентської асамблеї НАТО 23 листопада Рютте відкинув вимоги Росії повернути кордони Альянсу до меж 1997 року та вивести війська зі Східної Європи, назвавши такі пропозиції абсолютно неприйнятними для всіх союзників. Раніше Путін неодноразово висував вимогу про повернення НАТО до позицій 1997 року перед повномасштабним вторгненням. Окрім того, російська делегація знову озвучила цю вимогу під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України.

Зауважимо, Кушнер розповів, що під час переговорів із Росією обговорював сценарій територіальних поступок України в обмін на гарантії безпеки для Києва за зразком п’ятої статті НАТО. За словами посланця Трампа, Москва нібито була готова розглядати таку концепцію, хоча в Кремлі це категорично заперечили. Кушнер вважає, що дієві гарантії дозволять Україні зосередитися на повоєнній відбудові та економіці.

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