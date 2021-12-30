Не смотрите вверх: к Земле летит астероид размером с автобус

Не смотрите вверх: к Земле летит астероид размером с автобус

Он приблизится к Земле 6 января и будет пролетать на расстоянии около 7,4 млн. км.

В начале 2022 года вблизи Земли пролетит астероид 2014 года YE15 размером с автобус.

Об этом информирует Inverse.

Длина астероида составляет около 12,8 метров. Он приблизится к Земле 6 января и будет пролетать на расстоянии около 7,4 млн км (т.е. 19 дистанций между Землей и Луной). По словам ученых, небесное тело не представляет угрозы для планеты, ведь пролетит мимо.

Фото inverse

2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Напомним, что в канун Нового года Netflix презентовал фильм " Не смотрите вверх". В нем рассказывается о двух ученых, обнаруживших, что новая комета должна столкнуться с Землей через полгода. Ученые пытаются предупредить президента США, однако она озабочена предвыборной кампанией, а народ игнорирует эту новость, ведь больше интересуется скандалами и шоу-бизнесом.

Ранее сообщалось, что 11 декабря к Земле приблизился опасный астероид стоимостью почти 5 млрд долларов.

Читайте также: