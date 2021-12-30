Не дивіться вгору: до Землі летить астероїд розміром з автобус

Не дивіться вгору: до Землі летить астероїд розміром з автобус

Він наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані близько 7,4 млн км.

На початку 2022 року поблизу Землі пролетить астероїд 2014 YE15 розміром з автобус.

Про це інформує Inverse.

Довжина астероїда становить близько 12,8 метра. Він наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані близько 7,4 млн км (тобто 19 дистанцій між Землею та Місяцем). За словами вчених, небесне тіло не становить загрози для планети, адже пролетить повз.

Фото inverse

2014 YE15 входить до групи астероїдів класу Атон, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.

Нагадаємо, що напередодні Нового року Netflix презентував фільм "Не дивіться вгору". У ньому розповідється про двох вчених, які виявили, що нова комету має зіткнутися із Землею через пів року. Науковці намагаються попередити президентку США, проте та заклопотана передвиборчою кампанією, а народ ігнорує цю новину, адже більше цікавиться скандалами та шоу-бізнесом.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня до Землі наблизився небезпечний астероїд вартістю майже 5 млрд доларів.

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