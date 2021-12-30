Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Не дивіться вгору: до Землі летить астероїд розміром з автобус

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не дивіться вгору: до Землі летить астероїд розміром з автобус

pixabay.com

Він наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані близько 7,4 млн км.

На початку 2022 року поблизу Землі пролетить астероїд 2014 YE15 розміром з автобус. 

Про це інформує Inverse.

Довжина астероїда становить близько 12,8 метра. Він наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані близько 7,4 млн км (тобто 19 дистанцій між Землею та Місяцем). За словами вчених, небесне тіло не становить загрози для планети, адже пролетить повз.

Фото inverse / ©
Фото inverse

2014 YE15 входить до групи астероїдів класу Атон, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.

Нагадаємо, що напередодні Нового року Netflix презентував фільм "Не дивіться вгору". У ньому розповідється про двох вчених, які виявили, що нова комету має зіткнутися із Землею через пів року. Науковці намагаються попередити президентку США, проте та заклопотана передвиборчою кампанією, а народ ігнорує цю новину, адже більше цікавиться скандалами та шоу-бізнесом.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня до Землі наблизився небезпечний астероїд вартістю майже 5 млрд доларів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація