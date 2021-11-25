Космічний експеримент, який колись врятує Землю: NASA запустило місію проти астероїда

Згідно з комп’ютерними розрахунками, у найближчі століття зіткнення з астероїдом нашій планеті не загрожує.

NASA та SpaceX запустили спеціальний космічний корабель, який має зіштовхнутись з небесним тілом і теоретично змінити його траєкторію руху.

Про це 24 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Корабель вилетів напередодні з авіабази Ванденберг в Каліфорнії. Він має подолати понад 10 мільйонів кілометрів і орієнтовно наприкінці вересня наступного року на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину врізатися в астероїд "Діморфос". Конкретно цей астероїд жодним чином не загрожує Землі, а був обраний ціллю NASA, бо його добре видно з наземних телескопів і за зіткненням буде зручно спостерігати. Воно повинно не зруйнувати астероїд, але змінити його орбіту. Вартість місії понад 330 мільйонів доларів. Згідно з комп’ютерними розрахунками, у найближчі століття зіткнення з астероїдом нашій планеті не загрожує, втім астрономи кажуть, мінімальні шанси на це завжди залишаються.

Новини світу: NASA та SpaceX запустили космічний корабель, щоб той зіткнувся з астероїдом

"Що ми побачимо, змінивши та замірявши зміни орбіти – ми отримаємо найголовніше – потужність імпульсу, переданого астероїду. В умовах реальної загрози, це буде найголовніше питання, якої сили має бути поштовх, щоб відвести небесне тіло, враховуючи його розмір та швидкість", - зазначив представник NASA Томас Цурбухен.

Нагадаємо:

За даними NASA, на початку грудня до Землі наблизиться великий астероїд завдовжки близько 330 метрів, а це більше, ніж висота Ейфелевої вежі в Парижі – 300 метрів.

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