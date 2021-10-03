Астрономи виявили планету з трьома сонцями

Об'єкт перебуває за 1300 світлових років від Землі.

Астрономи виявили в сузір'ї Оріона планету, яка обертається навколо трьох зірок.

Про це повідомляє Live science.

Система GW Orionis (або GW Ori) перебуває на відстані 1300 світлових років від Землі. Вона складається з трьох гігантських пилових кілець, розташованих всередині одне одного і зовні нагадує бичаче око. В центрі цього ока - три планети: дві, пов'язані між собою приливними силами, і третя, яка обертається навколо них.

Потрійні системи зустрічаються дуже рідко. Але спостереження за GW Ori показали, що вона відрізняється від них. Так, в 2020 році вчені помітили, що пилові кільця зміщені по відношенню одне до одного, а внутрішнє кільце коливається.

Тоді дослідники припустили, що гравітаційний баланс системи кілець може порушувати молода планета або її формування.

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