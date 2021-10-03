Астрономы обнаружили планету с тремя солнцами

Объект находится за 1300 световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили в созвездии Ориона планету, которая вращается вокруг трех звезд.

Об этом сообщает Live science.

Система GW Orionis (или GW Ori) находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Она состоит из трех гигантских пылевых колец, расположенных внутри друг друга и внешне напоминает бычий глаз. В центре этого глаза — три планеты: две, связанные между собой приливными силами, и третья, которая вращается вокруг них.

Тройные системы встречаются очень редко. Но наблюдения за GW Ori показали, что она отличается от них. Так, в 2020 году ученые заметили, что пылевые кольца смещены по отношению друг к другу, а внутреннее кольцо колеблется.

Тогда исследователи предположили, что гравитационный баланс системы колец может нарушать молодая планета или ее формирования.

Ранее стало известно, что восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым молодым человеком в мире, который открыл астероид, если специалисты подтвердят найденные ею для NASA 18 астероидов.

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