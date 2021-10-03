В США после столкновения с птицей загорелся самолет

В США после столкновения с птицей загорелся самолет

Большая птица попала в двигатель.

Пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был вынужден экстренно отменить рейс из Атлантик-Сити и провести эвакуацию всех людей после того, как в двигатель при взлете попала большая птица.

Об этом сообщает телеканал FOX 29.

"Рейс 3044, следовавший в международный аэропорт Форт Лодердейл-Голливуд, совершил экстренную остановку при взлете после того, как большая птица попала в один из двигателей самолета. Это вызвало пожар", — сказал представитель авиалинии Spirit.

Всех пассажиров и экипаж безопасно эвакуированы. Два человека получили незначительные травмы, им оказана медицинская помощь.

После инцидента аэропорт закрыли на несколько часов.

Напомним, пассажир самолета American Airlines, который приземлился в аэропорту Майами (США), не захотел ждать в длинной очереди, чтобы спуститься по трапу, и воспользовался аварийным выходом, спрыгнув на крыло авиалайнера.

Новости мира: из Афганистана вылетел гражданский самолет с украинцами и гражданами других стран

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку