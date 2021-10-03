У США після зіткнення з птахом загорівся літак

У США після зіткнення з птахом загорівся літак

Великих птах потрапив у двигун.

Пасажирський літак американської авіакомпанії Spirit Airlines був вимушений екстрено скасувати рейс з Атлантік-Сіті та провести евакуацію всіх людей після того, як у двигун під час зльоту потрапив великий птах.

Про це повідомляє телеканал FOX 29.

“Рейс 3044, що прямував до міжнародного аеропорту Форт Лодердейл-Голлівуд, здійснив екстрену зупинку під час зльоту після того, як великий птах потрапив у один з двигунів літака.Це спричинило пожежу”, - сказав представник авіалінії Spirit.

Усіх пасажирів та екіпаж безпечно евакуювали. Двоє людей отримали незначні травми, їм надана медична допомога.

Після інциденту аеропорт зачинили на декілька годин.

Нагадаємо, пасажир літака American Airlines, який приземлився в аеропорту Майамі (США), не захотів чекати у довгій черзі, щоб спуститися трапом, і скористався аварійним виходом, зістрибнувши на крило авіалайнера.

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