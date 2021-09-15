Чому змії пережили динозаврів: дослідження вчених

Невеликої кількості рептилій вистачило для подальшого поширення планетою.

Удар астероїда, який привів до вимирання динозаврів, допоміг зміям поширитися на всій планеті.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Бата у Великобританії, чиє дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

Астероїд, що впав 66 млн років тому на нашу планету, знищив приблизно 76% рослин і тварин. Однак змії, як і деякі ссавці, птахи, жаби і риби, зуміли вижити.

За словами вчених, кілька видів змій, що вижили після падіння астероїда, довгий час обходилися без їжі і могли полювати в темряві. В постапокаліптичному світі змії жили в основному під землею або на лісовій підстилці, а також у прісній воді.

Невеликої кількості рептилій вистачило для подальшого поширення планетою. Після вимирання великих хижаків змії зайняли звільнений нішевий простір.

"Без удару астероїда вони не були б там, де перебувають сьогодні", — каже дослідниця, докторка Кетрін Кляйн.

Нагадаємо, що проект з відтворення вимерлих шерстистих мамонтів і заселення ними арктичної тундри оголосила американська компанія Colossal, залучаючи до співпраці генетиків і біологів з провідних вузів США.

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