Американці оголосили про намір заселити тундру шерстистими мамонтами

На реалізацію проекту вже зібрали 15 млн доларів.

Проект з відтворення вимерлих шерстистих мамонтів і заселення ними арктичної тундри оголосила американська компанія Colossal, залучивши до співпраці генетиків і біологів з провідних вузів США.

Як повідомляє CNN, науковці мають намір схрестити ДНК мамонтів з генами споріднених азіатських слонів, які перебувають під загрозою вимирання. Мамонти повинні передати набір генів, необхідний майбутнім створінням для адаптації до холодного клімату.

Учені будуть використовувати добре збережені останки мамонтів, утворені ембріони будуть виношувати самки азіатських слонів або їх помістять в штучну утробу. У американській компанії заявили, що перше дитинча шерстистого мамонта може з’явитися на світ у 2025-2027 роках. Популяцію цих тварин у майбутньому планують повернути в арктичну тундру.

На реалізацію проекту вже зібрали $ 15 млн.

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Противники плану відтворення мамонтів побоюються, що експеримент може призвести до непередбачуваних і руйнівних змін в екології тундри. Деякі фахівці також відзначають, що отримана тварина буде не мамонтом, а “шерстистим слоном з жировими відкладеннями”.

Нагадаємо, раніше група вчених із США, Канади та Австралії знайшли свідчення того, що за 100 тисяч років ареал деяких чагарників змістився на 400 кілометрів на південь від Арктики.

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