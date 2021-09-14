Американцы объявили о намерении заселить тундру шерстистыми мамонтами

На реализацию проекта уже собрали 15 млн долларов.

Проект по воссозданию вымерших шерстистых мамонтов и заселения ими арктической тундры объявила американская компания Colossal, привлекая к сотрудничеству генетиков и биологов из ведущих вузов США.

Как сообщает CNN, ученые намерены скрестить ДНК мамонтов с генами родственных азиатских слонов, находящихся под угрозой вымирания. Мамонты должны передать набор генов, необходимый будущим созданиям для адаптации к холодному климату.

Ученые будут использовать хорошо сохранившиеся останки мамонтов, образованные эмбрионы будут вынашивать самки азиатских слонов или их поместят в искусственную утробу. В американской компании заявили, что первый детеныш шерстистого мамонта может появиться на свет в 2025-2027 годах. Популяцию этих животных в будущем планируют вернуть в арктическую тундру.

На реализацию проекта уже собрали $ 15 млн.

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Противники плана воспроизведения мамонтов опасаются, что эксперимент может привести к непредсказуемым и разрушительным изменениям в экологии тундры. Некоторые специалисты также отмечают, что полученное животное будет не мамонтом, а "шерстистым слоном с жировыми отложениями".

Напомним, ранее группа ученых из США, Канады и Австралии нашла свидетельства того, что за 100 000 лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу от Арктики.

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