У Кривому Розі у авто швидкої помер 13-річний підліток

Дитину до лікарні медики довезти не встигли.

У Кривому Розі дорогою до лікарні помер 13-річний підліток. Його медики саме транспортували до медзакладу, аби там йому могли надати допомогу.

Смерть підлітка ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Повідомляється, що це сталося учора, 14 вересня.

"Під час транспортування 13-річного підлітка до 2-ї міськлікарні, він помер у кареті швидкої допомоги. Тіло підлітка направили на судово-медичну експертизу. За попередньою інформацією, він страждав на кишкову непрохідність", - повідомила ТСН.ua речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонєн.

Вона додала, що швидку викликали рідні хлопця.

Нагадаємо, що у Кривому Розі стався кричущий випадок з наданням ургентної медичної допомоги. Підлітка зі страшними травмами після ДТП відмовилися прийняти у лікарні для дорослих, а поки везли до "потрібної" у хлопця зупинилося серце, на щастя, медикам швидкої вдалося його реанімувати.

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