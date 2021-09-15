Потенціал технології блокчейн в фінансовій сфері

Хочете максимально широко використовувати технологію блокчейн в діяльності фінансової компанії? Ознайомтеся з тим, який потенціал цієї технології з точки зору хмарних обчислень, децентралізованих систем і досягнення криптографії.

Технологія-блокчейн і ринок криптовалют демонструють стійкий розвиток протягом останніх кількох років. Можливості її застосування в бізнесі, а тим більше у фінансовій сфері, безмежні.

Фірми, які надають фінансові послуги, скориставшись новітніми технологіями, можуть з метою поліпшення достовірності фінансових транзакцій і скорочення витрат підштовхнути інших фінансових провайдерів до впровадження платформ і рішень, заснованих на цій технології. Якщо ж ці компанії не захочуть використовувати можливості, що відкрилися, то на їх місце прийдуть блокчейн-стартапи, в результаті чого нові технології все одно будуть впроваджені. Один з таких прикладів - Paybis, створений 6 років тому в якості платформи, де можна купити біткоїни та іншу криптовалюту, а також продати біткоїни.

Перегляду піддається ще один постулат технологічних компаній, що дістався їм у спадок від виробничої ери, - мова йде про процес ціноутворення. Раніше в моделі фігурувало виготовлення одиниці продукції і витрати, які виділялися на неї. Нова модель базується на факті проведення транзакції.

Потенціал технології блокчейн, особливо у фінансовій сфері, базується на хмарних обчисленнях, децентралізованих системах і досягненнях криптографії. Тепер завдання ставиться набагато ширше, аніж просто купити біткоіни, - використання саме цієї технології є потужним стимулом для впровадження і проведення перетворень фінансових компаній, поліпшення бізнес-процесів і скорочення витрат поточної діяльності.

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