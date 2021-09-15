Потенциал технологии блокчейн в финансовой сфере

Хотите максимально широко использовать технологию блокчейн в деятельности финансовой компании? Ознакомьтесь с тем, каков потенциал этой технологии с точки зрения облачных вычислений, децентрализованных систем и достижениях криптографии.

Технология-блокчейн и рынок криптовалют демонстрируют стойкое развитие на протяжении последних нескольких лет. Возможности ее применения в бизнесе, а тем более в финансовой сфере, поистине безграничны.

Фирмы, которые предоставляют финансовые услуги, воспользовавшись предоставленными технологиями, могут с целью улучшения достоверности финансовых транзакций и сокращения издержек подтолкнуть других финансовых провайдеров к внедрению платформ и решений, основанных на этой технологии. Если же эти компании не захотят использовать открывшиеся возможности, то на их место придут блокчейн-стартапы, в результате чего новые технологии все равно будут внедрены. Один из таких примеров – Paybis, созданный 6 лет назад как платформа, где можно купить биткоин и другую криптовалюту, а также продать биткоин.

Пересмотру подвергается еще один постулат технологических компаний, доставшийся им в наследство от производственной эры, - речь идет о процессе ценообразования. Раньше в модели фигурировало изготовление единицы продукции и расходы, которые ложились на нее. Новая модель базируется на факте проведения транзакции.

Потенциал технологии блокчейн, особенно в финансовой сфере, базируется на облачных вычислениях, децентрализованных системах и достижениях криптографии. Теперь задача ставится гораздо шире, чем просто купить биткоин, - использование именно этой технологии является мощным стимулом для внедрения и проведения преобразований финансовых компаний, улучшения бизнес-процессов и сокращения затрат текущей деятельности.

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