В Черкасской области мужчина развращал малолетних девочек через соцсети

За содеянное задержанному грозит до 8 лет заключения.
Правоохранители Черкасс разоблачили мужчину, который в одной из социальных сетей развращал малолетних детей. Во время проведения следственно-розыскных действий полицейские установили IP-адрес, который использовал преступник для доступа в Интернет.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
Задержанный использовал специально созданную страницу в соцсетях и через нее развращал малолетних жительниц.
В доме мужчины работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику с доказательствами причастности к совершению преступления.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и по ч. 2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное ему грозит наказание — до восьми лет лишения свободы.
Напомним, на Волыни осудили 38-летнего мужчину за растление детей. Он показывал порно мальчик и склонял его к сексу.