В Черкасской области мужчина развращал малолетних девочек через соцсети

В Черкасской области мужчина развращал малолетних девочек через соцсети

За содеянное задержанному грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители Черкасс разоблачили мужчину, который в одной из социальных сетей развращал малолетних детей. Во время проведения следственно-розыскных действий полицейские установили IP-адрес, который использовал преступник для доступа в Интернет.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Задержанный использовал специально созданную страницу в соцсетях и через нее развращал малолетних жительниц.

В доме мужчины работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику с доказательствами причастности к совершению преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и по ч. 2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему грозит наказание — до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни осудили 38-летнего мужчину за растление детей. Он показывал порно мальчик и склонял его к сексу.

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