У Черкаській області чоловік розбещував малолітніх дівчаток через соцмережі

У Черкаській області чоловік розбещував малолітніх дівчаток через соцмережі

За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув'язнення.

Правоохоронці Черкас викрили чоловіка, який в одній із соціальних мереж розбещував малолітніх дітей. Під час проведення слідчо-розшукових дій поліцейські встановили ІР адресу, яку використовув злочинець для доступу до Інтернету.

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Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

Затриманий використовував спеціально створену сторінку у соцмережах і через неї розбещував малолітніх мешканок.

У помешканні чоловіка працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку з доказами причетності до вчинення злочину.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та за ч. 2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині засудили 38-річного чоловіка за розбещення дітей. Він показував порно хлопчику і схиляв його до сексу.

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