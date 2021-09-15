ДТП в Одесі: мотоцикліста від удару відкинуло на зустрічну смугу

ДТП в Одесі: мотоцикліста від удару відкинуло на зустрічну смугу

Постраждалого доправили до лікарні.

В Одесі на розі вулиць Посмітного та Генуезької сталася аварія – до лікарні доправлено водія мотоциклу.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався вулицею Генуезькою.

Зазначається, що від удару мотоцикл відкинуло на автомобіль "ВАЗ", який рухався у зустрічному напрямку. Мотоцикліста доправили до лікарні.

Нагадаємо, у Вознесенську 27-річний водій, керуючи мотоциклом Suzuki по вулиці Центральній, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з бордюром.

Також у Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах.

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