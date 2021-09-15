Чорновола вбили чотирма ударами кастета — ексзаступник генпрокурора

Голомша переконаний, що Чорновіл був вбитий, а не загинув у ДТП.

Дисидент, лідер "Народного руху України", відомий український політик 1990-х років В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а був вбитий кастетом.

Про це розповів колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша в ефірі "4 каналу".

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потиличну ділянку голови. Таким самим кастетом добили водія", — сказав ексзаступник прокурора.

Голомша наголосив, що, безперечно, причина сметрі — не ДТП.

"Було встановлено відключення подушок безпеки і підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми "розкрутили" експерта, який сказав, що він не робив розтин трупа Чорновола", — зазначив він.

У коментарі "Українській правді" Голомша додав, що йому достеменно відомо про "чотири удари кастетом", бо він "очолював розслідування цієї справи, керував усіма слідчими, прокурорами і безпосередньо читав експертизу і спілкувався з експертом".

Нагадаємо, що В’ячеслав Чорновіл і його водій трагічно загинули 25 березня 1999 року в автокатастрофі поблизу Києва. Проте соратники Чорновола, деякі політики, зокрема син загиблого Тарас Чорновіл, переконані, що це — політичне вбивство.

"30 кроків вперед", 1999 рік: загибель Чорновола та прощальні "я устал, я ухожу" Єльцина

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання