Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах

У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах

Unsplash

Дітей доправили до лікарні з різними травмами

Екстремальне водіння – у Запоріжжі двох дітей ушпиталили після їзди на квадроциклах.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Інцидент трапився на Верхній Хортиці поблизу житлового масиву. Там 11-річні хлопчики ганяли на чотирьоколісних і не впорались з кермуванням, квадроцикли перекинулись.

Швидку викликали випадкові перехожі. Дітей забрали у лікарню.

За попередньою інформацією, в одного з хлопчиків– підозра на струс мозку та численні садна, в іншого – закрита травма черевної порожнини.

Нині правоохоронці перевіряють, де під час аварії були батьки дітей.

Новини України: у Запоріжжі двох дітей ушпиталили після їзди на квадроциклах

Новини України: у Запоріжжі двох дітей ушпиталили після їзди на квадроциклах
Наступна публікація