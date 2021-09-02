У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах

У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах

Дітей доправили до лікарні з різними травмами

Екстремальне водіння – у Запоріжжі двох дітей ушпиталили після їзди на квадроциклах.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Інцидент трапився на Верхній Хортиці поблизу житлового масиву. Там 11-річні хлопчики ганяли на чотирьоколісних і не впорались з кермуванням, квадроцикли перекинулись.

Швидку викликали випадкові перехожі. Дітей забрали у лікарню.

За попередньою інформацією, в одного з хлопчиків– підозра на струс мозку та численні садна, в іншого – закрита травма черевної порожнини.

Нині правоохоронці перевіряють, де під час аварії були батьки дітей.

Новини України: у Запоріжжі двох дітей ушпиталили після їзди на квадроциклах

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