У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах

Дітей доправили до лікарні з різними травмами
Екстремальне водіння – у Запоріжжі двох дітей ушпиталили після їзди на квадроциклах.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Інцидент трапився на Верхній Хортиці поблизу житлового масиву. Там 11-річні хлопчики ганяли на чотирьоколісних і не впорались з кермуванням, квадроцикли перекинулись.
Швидку викликали випадкові перехожі. Дітей забрали у лікарню.
За попередньою інформацією, в одного з хлопчиків– підозра на струс мозку та численні садна, в іншого – закрита травма черевної порожнини.
Нині правоохоронці перевіряють, де під час аварії були батьки дітей.