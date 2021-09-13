У Миколаївській області мотоцикліст зіткнувся з бордюром: пасажирка померла

У Миколаївській області мотоцикліст зіткнувся з бордюром: пасажирка померла

Водій не впорався з керуванням.

У Вознесенську 27-річний водій, керуючи мотоциклом Suzuki по вулиці Центральній, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з бордюром.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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У результаті мотоцикліст та його 31-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу, де жінка згодом померла.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, у Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах.

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