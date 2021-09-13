У Харкові голий чоловік нападав на перехожих (відео)

На зауваження перехожих чоловік реагував агресивно.
У Харкові оголений чоловік дефілював вулицями міста і нападав на перехожих.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".
Сьогодні, 13 вересня, вранці на перехресті вулиці Героїв Праці та проспекту Тракторобудівників у Харкові ходив голий чоловік.
На зауваження перехожих вдягтися, він реагував агресивно і ліз битися. Так, за словами очевидців, чоловік спочатку напав на школяра, потім на хлопця з рюкзаком.
Помахавши кулаками, він втік в невідомому напрямку.
Нагадаємо, що у Лондоні голі чоловіки вчинили серію нападів на перехожих. Вони побили велосипедиста та ще одного чоловіка на вулиці.