У Харкові голий чоловік нападав на перехожих (відео)

На зауваження перехожих чоловік реагував агресивно.

У Харкові оголений чоловік дефілював вулицями міста і нападав на перехожих.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

Сьогодні, 13 вересня, вранці на перехресті вулиці Героїв Праці та проспекту Тракторобудівників у Харкові ходив голий чоловік.

На зауваження перехожих вдягтися, він реагував агресивно і ліз битися. Так, за словами очевидців, чоловік спочатку напав на школяра, потім на хлопця з рюкзаком.

Помахавши кулаками, він втік в невідомому напрямку.

У Харкові голий чоловік нападав на перехожих

Нагадаємо, що у Лондоні голі чоловіки вчинили серію нападів на перехожих. Вони побили велосипедиста та ще одного чоловіка на вулиці.

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