У центрі Лондона двоє голих чоловіків нападали на перехожих

У Лондоні двої оголених чоловіків били перехожих.

У центрі Лондона двоє роздягнених чоловіків напали на велосипедиста. Він призупинився біля світлофора, коли з метро вийшла оголена парочка, і один із чоловіків просто підбіг і вдарив його ногою, збивши на землю.

Про це розповідає Mirror.

Інцидент стався біля станції метро. Звідти вийшли два чоловіки, один повністю голий, а інший у трусах-боксерках. Вони проходили повз пішохідний перехід, де зупинився велосипедист, чекаючи поки зміниться колір світлофора.

Один із оголених чоловіків зненацька і щосили вдарив ногою велосипедиста. Той упав на асфальт, а зловмисники накивали п'ятами.

Правоохоронці затримали порушників. Виявилося що голі чоловіки вчинили серію нападів на перехожих. Крім велосипедиста вони побили ще одного чоловіка на вулиці.

"Підозрювані, віком 32 та 26 років, були знайдені та заарештовані. Обох чоловіків доправили до лікарні відповідно до розділу 3 Закону про психічне здоров'я, а потім повернули під варту. Потім їх відпустили під слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Одесі студент биткою відлупцював водія "швидкої" допомоги. Правоохоронці швидко розшукали "бейсболіста". Ним виявився 20-річний студент.

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